Il y a quelques semaines, AMD avait teasé sur son compte Twitter une conférence qui devait se tenir le 3 novembre, avec le chiffre 3 écrit en gros, avec RDNA collé. Les CPU étant déjà lancés, il ne pouvait être question d'autre chose sauf RDNA 3. Mais si jamais vous n'aviez pas compris, ou que vous pensiez qu'il s'agissait d'un Ryzen 3 qui mériterait à lui seul une conférence, alors la firme vient de lever tout doute... comme s'il y en avait encore !

De plus elle se nomme "together we advance_gaming", et elle va donc servir de rampe de lancement pour RDNA 3. Avec le jeu des décalages horaires, du Gulf Stream, de la digestion d'Éric, elle se tiendra le 3 novembre à 22 heures dans notre vert pays. Ce sera le point de départ de la nouvelle génération, dont on attend les tests avec grand intérêt, la philosophie multichip adoptée sera-t-elle capable de rivaliser en rastérisation avec celle monolithique de NVIDIA, en ray tracing, et quelle évolution pour le FSR à la vue du DLSS 3, sans oublier quel niveau de performance pour quelle consommation ?

Ça en fait des interrogations, mais AMD avait déjà prévenu une amélioration de 50 % du rapport perf/watt. Une autre rumeur stipule que le 3 novembre correspond à un paper launch, mais que la date effective de mise en vente interviendrait le 20 novembre. Nous suivrons ça de près avec un live sur CDH, comme toujours !