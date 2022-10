NVIDIA a lancé ses pilotes 526.47. Ils apportent le support optimal pour Sackboy : A big Adventure, ce qui implique le DLSS, et le ray tracing dans les ombres, les réflexions et l'occlusion ambiante. Ce n'est pas tout, WRC Generations et Victoria 3 sont de la partie, de même que le DLSS 3 pour F1 22. Le bug de la map pour Cyberpunk 2077 est également corrigé, les RTX 30 devraient fonctionner mieux sous Minecraft Java Edition, le 165 Hz devrait être disponible à présent pour les Samsung Odyssey Ark, le GFE Shadowplay/Gamestream ne se plantera plus de moniteur lorsque vous en utilisez deux, et les vidéos sous Edge ne seront plus vertes lorsque le NVIDIA Image Sharpening sera activé en sortie de veille ou au démarrage rapide.