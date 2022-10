Tiens, en voilà une question qui n'est pas souvent posée et un détail auquel l'on ne pense pas forcément. Heureusement pour nous, Optimum Tech s'y est intéressé dans l'une de ses dernières vidéos afin de déterminer si l'on peut réellement faire confiance au capteur de sa souris pour respecter votre réglage du DPI (Dot Per Inch, ou Point Par Pouce) directement via la souris ou via logiciel, ou si celui-ci tend à dévier de son objectif, ce qui aurait forcément un impact sur la sensibilité en jeu.

Pour ce faire, il a rassemblé une sélection de souris de marques différentes plus ou moins populaires, 14 modèles pour être exact, et les a toutes soumises à son installation spéciale permettant de reproduire des mouvements parfaitement à l'identique pour chaque prise de mesure, pour ensuite calculer la valeur réelle du DPI en fonction de la distance réellement parcourue opposée à celle relevée par la souris, mettant ainsi en évidence les éventuelles déviations par rapport à un réglage donné.

Avant toute chose, l'auteur rappelle aussi que le tapis peut avoir un impact sur le DPI d'une souris, minime, certes, mais existant, un facteur qu'il prendra en compte dans le test suivant en sélectionnant le tapis ayant procuré la déviation la plus faible, à savoir le Logitech G640. À quand les benchmarks de tapis de souris ?

Et alors, qu'est-ce que ça donne ? À sa grande surprise, les déviations ont été plus marquées qu'attendu. Comme vous le verrez, pour un même réglage de 400 DPI, les résultats des 14 souris varient entre 313 DPI et 426 DPI, avec seulement 2 souris notées à 400 DPI ! De ce fait, effectuer un 360° nécessitera une distance de déplacement de 30,11 à 40,98 cm en fonction du modèle, l'idéal de référence étant 32,07, qui est atteint par seulement deux souris.

Qu'en est-il à 800 DPI ? C'est grosso modo la même chose, si ce n'est qu'aucune des souris n'est arrivée à 800 pile. Là encore, les écarts sont plutôt importants et sans trop de surprise, le classement suit plus ou moins le même ordre. Il en va de même pour la sensibilité effective mesurée. Enfin, le constat est pratiquement le même à 1600 DPI, à quelques exceptions près.

Vous aurez peut-être remarqué que certains de ces souris utilisant pourtant un capteur parfois identique obtiennent des résultats vastement différents. Le facteur principal ici et la cause a priori primaire de la déviation du DPI est la hauteur du capteur par rapport au tapis : plus le capteur est haut, moins élevé sera le DPI, et inversement. La souris qui choque ici le plus est la MM710 de CoolerMaster (que nous avions d'ailleurs eu entre les pattes), avec des résultats franchement mauvais. Soit le constructeur s'est réellement planté dans la conception de son mulot, soit Optimus Tech a hérité d'un exemplaire foireux. Dans l'idéal, il aurait d'ailleurs fallu confirmer les résultats avec un second exemplaire de chaque souris, ceci aurait aussi permis de voir s'il peut y avoir des variations du DPI entre deux exemplaires d'un même modèle. Mais bon, ce n'eut pas été le même travail. Celui accompli est déjà pas mal !

Et alors ? Que retenir ? Est-ce grave, docteur ? Bof. Si vous êtes du genre a changer relativement fréquemment de souris, cela pourrait effectivement être un tantinet gênant et problématique en jeu, surtout pour vos habitudes et la mémoire musculaire. Néanmoins, il suffirait alors d'adapter le DPI à la hausse ou à la baisse, et/ou de bidouiller la sensibilité en jeu pour retrouver la sensation voulue. Si vous utilisez votre souris déjà depuis des lustres, la question ne se posera même pas. Si vous êtes toujours mauvais en jeu, ce n'est certainement pas à cause de la souris ! Au fond, ce test servira surtout de rappel qu'il ne sert absolument a rien de copier les réglages d'un autre, mais qu'il faut faire ses propres réglages adaptés à ses préférences, sa sensibilité, sa mobilité du poignet, sa main (taille et poids), son signe astrologique, son tapis, etc. En fin de compte, tout cela reste assez subjectif, quand bien même cela nous donne aussi une petite idée du sérieux des fabricants quant à l'élaboration de leurs mulots...