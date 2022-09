Nous parlons souvent de G.Skill, qui multiplie les kits avec des fréquences toujours plus hautes, des latences toujours plus serrées, mais il y a un truc qui se remarque : jamais la fréquence ne dépasse "7000". On ne s'attendait pas franchement à ce que le premier kit à outrepasser cette valeur un peu psychologique vienne de chez Teamgroup, sa filiale T-Force avec sa gamme Delta RGB.

Voilà donc 2 x 16 Go de DDR5 7200, cas 34, ce qui est déjà rapide, l'utilité de telles barrettes peut faire l'objet d'un débat, mais surtout mérite des tests pour juger de la pertinence d'opter, ou pas, pour ce flagship. Ce qui est amusant, c'est que les marques aiment bien communiquer sur ce type de prouesse, mais c'est Newegg qui a référencé ce kit en premier. 350 $, voilà ce qu'il en coûtera, en gros 450 € si on transpose dans nos contrées. (Source)