Petit billet sympa pour finir la journée avant que le crépuscule envahisse nos espaces et nous gèle les roustons ! Sur Steam, vous trouverez une démo, jouable pour une trentaine de minutes, du moteur Unreal Engine 5, même si c'est avec une version très précoce de ce dernier. Le type de jeu est très peu intéressant, c'est son côté contemplatif qui fait la force du bousin. Vous êtes une mouche à M bionique, et vous devez voler dans un marché alimentaire à la recherche de diamants. C'est léger, mais ce titre présente deux avantages : à l'échelle de la mouche, on peut zoomer et donc admirer la qualité des textures très proches, et ça donne une idée in vivo de la capacité de ce moteur appelé à avoir une grande destinée dans les années qui viennent.

Il y a cependant un gros mais : la démo est courte, mais il y a quand même plus de 23 Go de datas à télécharger avant ! Le développeur, que nous saluons pour son geste, recommande un quadcore à 3.2 GHz, 8 Go de RAM et une GTX 1070, mais il assure que le framerate peut être compliqué selon la puissance de la machine. Si vous avez rêvé de vous transformer en petite souris pour voir le monde d'en bas étant petit, voici un substitutif amusant ! Attention, la vidéo présente la chose, pour ceux qui ne veulent pas tenter la démo, regardez, sinon vous vous spoilerez !