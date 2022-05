Si d'aventure vous aviez besoin de DDR5 pour portables ou petits barebones au format SO-DIMM, eh bien G.Skill est prêt à lancer sa gamme Ripjaws. Le constructeur n'a pas changé de look, ses autocollants sont toujours aussi dispensables en plus d'empêcher la chaleur de s'évacuer naturellement. Il y a deux fréquences dans la gamme, DDR5 4800 et DDR5 5200. À l'intérieur de chaque série, il y a une ou plusieurs latences. On peut résumer cela dans le tableau suivant :

On retrouve des kits rapides en DDR5 4800, ceux avec un cas 34, en une barrette de 16 gigots ou deux, des kits intermédiaires cas 38 qui ajoutent des modules de 32 Go , et enfin de bien lent en cas 40, ce qui implique de toute évidence que les prix seront croissants par ordre décroissant de latence, vous suivez ?

Enfin, en DDR5 5200, le catalogue est réduit à une seule référence, cas 38, en une ou deux barrettes, et là le prix risque de piquer, surtout parce qu'actuellement, le constructeur est le seul à proposer cette caractéristique sur le marché, bien que l'on trouve déjà du Kingston et du Corsair limités pour l'heure à la DDR5 4800. Pour l'anecdote, 2x16 Go de DDR5 4800 cas 40 se négocient autour des 300/350 euros en Gaule, ça donne le LA. Mais que c'est cher cette DDR5, sans déc.nner ! Arrivée prévue au mois de mai !