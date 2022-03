GRID Legends est sorti il ya plusieurs jours de ça, et il faut dire qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit. Il faut dire qu'avec la reprise de l'Ego ENGINE, on sait où on va. Même si le chemin est bien meilleur que l'assez moyen Onrush Engine, c'est la première fois que la saga sort sous pavillon EA. En général, c'est fun, ça répond bien, c'est arcade avec un micro zeste de simulation, seule la mise en scène du mode carrière fait tache et cliché, limite ringarde. Le problème, c'est qu'il y a des jeux qui sont sur le même créneau, et qui le font bien, Forza Motorsport en est un exemple.

GameGPU a fait le test du titre selon le protocole habituel. Il y a un benchmark, qui est strictement identique à celui du dernier opus paru 3 ans en arrière, qui a au moins l'avantage d'être long de plus de deux minutes, ce qui permet aux cartes de chauffer et donc d'atteindre leur turbo ingame stabilisé. Comme tout jeu à base d'Ego ENGINE, les résultats sont favorables aux Radeon. En FHD, c'est une grosse fessée pour la RTX 3080 Ti qui est assez distancée par la RX 6900 XT, mais les moyennes sont telles que ça ne se ressentira pas à l'oeil. En bas, la RX Vega 56 et la GTX 1070 sont à plus de 75 ips. En QHD, ça ne change pas en haut, l'écart est même stable, en bas léger chassé-croisé entre RX Vega 56 et GTX 1070. En UHD, même classement, ça poutre quand même avec la GTX 1070 qui plafonne à 40 ips de moyenne, ça en dit long sur le comportement des autres cartes. Pas d'upscaling, pas de ray tracing, un jeu techniquement "à l'ancienne", qui n'est pas gourmand mais qui est sympa. Peu de gens ne seront pas capables de le faire tourner, c'est l'enseignement du jour !