Battlefield 2042 est sorti, uniquement pour ceux qui ont acheté une version plus huppée que la version standard. Pour ces personnes, il est donc possible de jouer en avant-première, et ce tranquillou billou jusqu'au 19 novembre, date à laquelle tous les autres joueurs pourront rappliquer. AMD a publié le pilote 21.11.2, qui optimise la prise en charge du jeu.

AMD annonce 14 % max sur RX 6900 XT en UHD preset Ultra par rapport aux 21.10.4, 15 % sur RX 6800 XT dans les mêmes conditions, et 11 % sur RX 6700 XT, avec les mêmes réglages également. Il y a quelques bugs connus non corrigés sur Les Gardiens de la Galaxie, CoD Black Ops Cold War, des choses qui étaient déjà référencées lors des derniers pilotes. Hop !