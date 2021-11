AMD vient de lancer ses pilotes 21.11.1, quelques jours à peine après les 21.10.4 qui corrigeaient surtout plusieurs bugs. Au menu, Call of Duty Vanguard qui sort demain, et Forza Horizon 5 qui déboulera le 9 novembre. Pour ce dernier, AMD annonce jusqu'à 23% de perf en plus sur RX 6800 XT en UHD et preset Extreme par rapport aux 21.10.2. Le reste du changelog est identique à celui des 21.10.4, les mêmes bugs sont corrigés, et les mêmes connus ne le sont pas encore. Si vous ambitionnez de jouer à l'un de ces deux titres, vous pouvez y aller.

Notez pour l'anecdote que le concurrent vert prend en charge ces eux jeux dans ses derniers pilotes 496.49.