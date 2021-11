Comme chaque trimestre, Backblaze revient pour faire le point sur l'état de la fiabilité de son stockage, HDD et SSD, en service dans ses centres de données. Il faut d'abord savoir que la compagnie possède depuis le 30 septembre très précisément 194 749 disques mous et durs actifs (+ 40129 en un an) dans ses 4 datacenters sur 2 continents, dont 3537 sont des disques « boot » (1557 HDD et 1980 SSD pour être exact). De ce total, 386 n'ont pas été pris en compte pour ces statistiques, soit parce que leur quantité était trop faible, soit parce qu'ils ont uniquement été utilisés à des fins de test. Maintenant que le contexte est donné, penchons-nous sur les résultats du trimestre, et plus précisément de 6 références HGST (WDC caché), 11 de Seagate, 5 de Toshiba et 2 de WDC. Il ne s'agit là que de disques durs, Backblaze ne donne toujours pas les noms des SSD qu'il utilise.

Avec mentions honorables de l'opérateur, les meilleurs disques durs du mois furent des modèles HGST 12 To HUH728080ALE600, Seagate 6 To ST6000DX000, Toshiba 4 To MD04ABA400V et 14 To MG07ACA14TEY, et WDC 16 To WUH721816ALE6L0, tous n'ayant enregistré qu'une seule panne sur la période. À distinguer aussi le modèle HGST HUH721212ALE600, qui n'en a souffert aucune et s'est lui aussi révélé être plutôt impressionnant. Des résultats qu'il faut parfois tout de même nuancer avec le fait que certains de ces disques sont relativement récents et n'ont pas encore beaucoup d'heures au compteur, mais tout cela n'en reste pas moins prometteur pour la suite. Il en va de même pour d'autres modèles 4 To, 12 To et 14 To de HGST et WDC, avec un taux de panne de seulement 0,5 %.

Backblaze précise également que le taux de panne moyen sur toute la durée de vie (ou AFR, lifetime average failure rates) a continué dans sa tendance à la baisse, une autre évolution forcément positive et encourageante. À ce jeu, les meilleurs des disques durs furent des modèles de 12 et 14 To de chez HGST et WDC, respectivement, en sachant que certains des disques concernés ont déjà plus de 6 ans et moulinent donc toujours comme au premier jour.

Enfin, n'oublions pas que Backblaze intègre désormais aussi des SSD, sans toutefois déjà donner des statistiques individuelles. Par contre, le fournisseur a mis à jour sa comparaison de fiabilité en opposant l'AFR des deux types de support. On peut y avoir que les SSD semblent toujours suivre depuis leur mise en service une courbe très semblable aux disques durs, avec un AFR ajusté pratiquement identique. Selon Backblaze, il est normal de constater que les SSD tombent de plus en plus en panne au fur et à mesure du vieillissement du parc, mais la vraie question maintenant est de découvrir exactement a quelle vitesse les SSD se dégradent dans les locaux de Backblaze. Pour le savoir, il faudra probablement encore attendre quelque temps et d'ici là, on connaitre peut-être aussi les noms des fournisseurs des modèles employés. (Source)