Alors que les tests ne devraient plus tarder sur la toile, on entend encore, et pour un moment, parler du 12900K. Flagship de la flotte Alder Lake, ce CPU propose 8 coeurs P avec Hyper-Threading, soit 16 threads, ainsi que 8 coeurs E, censé pédaler à 5.2 GHz sous certaines conditions, il avait été poussé à 6.8 GHz il y a quelques jours par Intel lors de l'innovation, son salon privé d'autopromotion. Mais ce n'était manifestement pas assez, et c'est HiCookie, l'overclockeur de GIGABYTE, qui s'est chargé de pousser AL dans ses "derniers" retranchements.

Comme Kingpin, HiCookie a utilisé du matos de sa maison mère pour mener à bien sa barque. Une Z690 Tachyon a servi de base, de la DDR5 de la même marque également, en DDR5 4800, et un refroidissement que l'on imagine colossal, tout ça pour parvenir aux 8 GHz sur tous les coeurs. Dans le même temps, en tombant ce 12900K à 1975 MHz, la firme a poussé sa même DDR5 jusqu'en DDR5 8300 cas 52 , là où le précédent record était de 8113 MHz. Il y a fort à parier que le CPU montera encore un peu, alors que la marge de progression de la DDR5 nous semble énorme, étant donné que les puces actuelles ne constituent que la première génération, quand on voit ce qu'on a réussi à faire sur la DDR4, on se dit que ce n'est que le début.

cliquez pour grossir !