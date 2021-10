NVIDIA également profite du lancement de titres majeurs pour lancer ses GeForce 496.49. Les Gardiens de la Galaxie du coup profitent du ray tracing et du DLSS, Chilvalry 2 accueille le DLSS, mais ce sont en tout 9 autres jeux qui bénéficient des améliorations et optimisations. Ce sont Age of Empire IV, Battlefield 2042 accès anticipé, Call of Duty Vanguard, Doom Eternal, TES Online, Forza Horizon 5, GTA la trilogie Definitive Edition, Jurrasic World Evolution 2 et Riders Republic. Ce en sus de quelques bugs corrigés que vous pourrez retrouver dans le changelog.

En outre, 6 moniteurs reçoivent l'accréditation G-Sync Compatible, ce sont les AOC 24G2W1G4 et AG274QS3R1B+, ASUS XG27AQM/VG32AQ1LA/XG249CM et MSi MPG321QRF-QD.