Les premiers pilotes de septembre sont arrivés chez AMD, et ils apportent quelques bonnes surprises. Premièrement, si vous voulez jouer à Deathloop ou Call of Duty Vanguard Bêta ouverte, c'est le pilote qu'il vous faut. Mais là n'est pas la caractéristique principale de cette version. AMD a axé celle-ci sur les performances générales. En effet, le Smart Access memory est activé pour les cartes RDNA, soit les RX 5000. Jusque-là réservée aux RX 6000, cette technologie permet au CPU de stocker plus de 256 Mo de données dans la VRAM, et donc améliore les performances dans la majorité des cas en gaming. SAM est le nom commercial du Re-size BAR, défini par le PCI SIG il y a quelques années dejà.

Autre truc intéressant, via un simple click dans le Radeon Software, vous pouvez overclocker automatiquement votre carte RDNA et RDNA 2. Faites ALT+R, ouvrez l'onglet performance, et Tuning dans le sous-menu. Ensuite, il y a un tas de nouvelles extensions pour Vulkan qui sont ajoutées, et bien entendu, le support pour Windows 11 est officialisé par ce 21.9.1. Au final, c'est plutôt une bonne surprise, en revanche, tel le GeForce Experience, il faut accepter d'utiliser la version complète du Radeon Software, qui, si elle est esthétique, est devenue quand même bien lourde avec les ajouts des dernières années. Pas facile du tout de se repérer dans ce magma d'options.