Il est compliqué d'accorder beaucoup de crédit aux rumeurs, et aux tests sortis d'un peu nulle part. Celui du jour vient du Twittos harukaze5719, qui n'est pas à son premier coup d'essai. Ce dernier aurait déniché les résultats AIDA et CPU-Z du processeur Alder Lake Core i5-12600K, qui est animé, comme vous le savez maintenant, par 6 coeurs Performance, et 4 coeurs Efficacité, ce qui explique le fait que le soft le voit comme un décacore. Il était épaulé par de la DDR5 6400 cas 40-40-40-85, et les résultats mémoire sont tombés. Si la latence reste élevée, à plus de 90 ns, les débits en lecture/écriture et copie sont très hauts, entre 90k et 77k Mo/s selon le genre de test. C'est quand même bien haut, et le système testé provient de DELL. À voir en pratique ce que cela implique comme résultats dans les jeux et diverses applications lors des tests finaux.

Il y a également un test simple coeur CPU-Z qui aurait été fait, sur un sample de présérie inconnu par CPU-Z dont le numéro de version a été honteusement non capturé, ce qui fait dire qu'il faut rester prudents quant à ces scores. Pour autant le numéro du bench 17.01.64 est le même que celui de CPU-Z 1.97, donc on peut légitimement penser que c'est celle-là qui a servi de base. Le même CPU (10 coeurs et 16 threads) aurait donné 785.6 points sur le benchmark intégré. Pour l'anecdote, un 5800X bloqué à 4.4 GHz envoie 605 points. Alors, au final, Alder Lake, un vrai bond à attendre ? Ou un pétard mouillé à venir ?