Thermaltake a jeté un nouveau boitier dans sa gamme Divider, un boitier cubique pas haut, mais trapu comme il y en a pas forcement beaucoup sur un marché dominé par les tours plus hautes que larges. Malgré ce désavantage de taille, le Divider 200 (TG) n'est pas ridicule pour autant et se permet même d'être plus capable que certains boitiers ATX traditionnels, le container disposant tout de même d'une capacité de 51,78 litres grâce à ses dimensions (426 x 333 x 365 mm) et sa structure fait d'acier et de verre lui confère aussi un poids de 9 kg, ce qui n'est pas vraiment léger.

Attention, contrairement à ce que ces images suggèrent, aucun Divider 200 n'est livré avec deux ventilateurs ARGB en façade, mais uniquement un modèle 200 mm.

Naturellement, l'espace intérieur a été optimisé au maximum et les vides se feront rares. La place sera tout juste suffisante pour y poser une carte mère Micro-ATX ou Mini-ITX horizontalement avec 5 slots d'expansions à disposition, mobale que vous pourrez coiffer d'un ventirad de 185 cm de haut et d'un GPU de 340 cm de long - traduction : pas de limite ! Enfin si, il faudra réduire d'au moins 27 mm la longueur de la carte graphique dès lors que vous installerez un radiateur de 240/280 mm à l'avant selon l'épaisseur de celui-ci, en sachant qu'un second emplacement 240/280 mm est disponible en bas dans le flanc latéral droit du Divider 200, ou pour un petit 120 mm à l'arrière. La partie haute du boitier étant réservé aux composants les plus chauds, c'est dans le compartiment du bas que se logeront également l'alimentation - qui peut être ATX et faire 200 mm de long - et tout le stockage - jusqu'à 3 x 3,5/2,5" et 3 x 2,5".

Enfin, la ventilation n'est pas en reste non plus. Un exemplaire de 200 mm ARGB sera livré d'office avec le boitier monté à l'avant (derrière une façade perforée ou en verre trempé selon le choix de la version), mais vous pourrez aussi en ajouter 1 de 120 mm à l'arrière, 2 de 120/140 mm sur le côté droit et dans le plancher du boitier. Tous les emplacements sont filtrés. Notons aussi que le boitier est équipé d'USB-C 3.2 Gen 2 et d'USB-A 3.0 en façade. Voili voilou ! On ne connait pas encore sa disponibilité ni son prix européen, mais les Américains doivent débourser 140 $ pour se l'offrir, en noir ou en blanc.