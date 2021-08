Les deux grands du GPU ont dévoilé de nouveaux pilotes pour leurs catalogues. Chez AMD, les 21.8.1 bêta apportent le support officiel des RX 6600 XT lancées hier, et pour lesquelles vous pouvez lire notre test maison. Il y a un correctif apporté pour le jeu The Medium, qui pouvait crasher lorsque vous y jouiez avec Frameview activé en fond. Nous avions également fait un test de ce titre. C'est tout ce qu'il y a dedans, et c'est bien suffisant.

Côté vert, ce sont les 471.68 WHQL qui sont livrés. Les titres Naraka Bladepoint, Back4Blood bêta ouverte ou encore Psychonauts 2 qui sont désormais mieux supportés, donc plus efficaces. Parallèlement à cela, le caméléon a validé 7 nouveaux écrans "G-Sync Compatible". Ce sont les AOC AG274FG8R4+ et AG274QG3R4B+, ASUS VG258QM et PG32UQ, Lenovo G24-20, MSi G251F et Viewsonic XG320Q. Plusieurs bugs ont été corrigés dans les jeux Batman Arkham Knight, Hitman 3, Monster Hunter World, AC Odyssey. En revanche, si vous êtes l'heureux possesseur d'un 49" Odyssey – aka G9 le grand –, le bug introduit dans les WHQL précédents est toujours sous investigation.