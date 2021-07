OpenGPU dévoile le code du FSR et propose des modules pour Unreal Engine et Unity

Sorti il y a seulement quelques semaines, le FidelityFX Super Resolution - aussi nommé FSR - permet aux propriétaires de GPU rouges de profiter d'un outil d'upscaling décent, même si celui-ci est moins efficace sur le papier que les dernières versions du DLSS de NVIDIA. Toutefois, cela aidera à utiliser des technologies comme le ray tracing sur les cartes RDNA2 ou de pouvoir jouer en 4K sans faire exploser le thermomètre de votre PC. Comme chez les verts, les premiers jeux utilisant cette nouveauté étaient liés à des partenariats réalisés entre AMD et les studios, puisque le code source n'était toujours pas publié sur le Net, alors que les outils FidelityFX sont open source.

C'est donc chose faite, puisque le site OpenGPU - la plateforme d'AMD permettant la publication des outils liés aux GPU rouges - a sorti l'intégralité des codes sources de la technologie FSR, ce qui permettra de l'implanter dans les jeux actuels, surtout qu'il est entièrement compatible avec DirectX 11, DirectX 12 et Vulkan. Cependant attention, pour le mettre dans votre programme, sachez que pour l'instant le FSR est compatible uniquement avec Windows 10 64 bits, et que le support de Linux ne sera pas fait officiellement, tout du moins pour l'instant. Sachez que pour l'intégrer, il est aussi disponible via Unity avec le canal preview 2021.1 HDPR ou via le Unreal Engine sur sa version 4.26 via un patch. Il semblerait donc que l'intégrer ne soit pas difficile, néanmoins le support pour Linux aurait pu être prévu, surtout que l'outil est compatible avec Vulkan, un API qui fonctionne nativement sur le pingouin. À voir si les développeurs rouges prévoient un portage ou un petit effort de leur part, mais il n'est pas impossible de voir le FSR apparaitre sur plusieurs jeux à partir de la semaine prochaine. (source : OpenGPU)