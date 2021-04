Proton en tant que tel n’avait pas subi de mise à jour majeure depuis un bon bout de temps — février 2020 pour la 5.10 — si bien que certains auraient pu y voir un projet au ralenti. Que nenni : alors que le boulot continue quant à la prise en charge du Ray Tracing (qui n’est cependant pas pour cette nouvelle version), l’utilitaire passe en version 6, et très exactement 6.3-1, en apportant son lot d’améliorations habituelles.

Tout d’abord, les sous-projets sont tous mis à jour à leur dernière version : DXVK sort la 1.8.1 du mois dernier, dédié à des corrections de bugs, vkd3d-proton passe en 2.2 et supporte désormais le VRS en Tier 1, tout comme wine-mono (6.1.1) et FAudio (21.03.05). Côté correctifs, une grande partie de proton-experimental passe dans cette release, notamment le support plus étendu des casques VR avec des temps de chargement raccourcis, ainsi que la prise en charge étendue des manettes de PlayStation 5 et des rustines pour les joueurs sur claviers non-QWERTY. Citons également la palanqué habituelle de nouveaux titres supportés, dont Divinity : Original Sin 2, les Shenmue I et II, mais aussi Mass Effect 3 N7 Digital Deluxe Edition (celle de 2012, pas le remaster à venir) ou encore Tom Clancy’s Rainbow Six Lockdown.

Comme d’habitude, la mise à jour s’effectuera toute seule par Steam, mais vous pouvez toujours aller télécharger manuellement cette version via le repo Git officiel si le cœur vous en dit. À vos modems !