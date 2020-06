La route fut longue depuis l’annonce en juillet 2017 par Adobe de la fin de son Flash Player, une bonne fois pour toutes ! En effet, le débranchement du plug-in infusé de la technique Flash — largement tombée en désuétude au fil des dernières années au profit de standards alternatifs (ouverts) comme l’HTML5, WebGL ou WebAssembly — est toujours planifié pour le 21 décembre 2020, n’en déplaise au COVID.

Forcement, un tel délai s’explique notamment par le fait que ce n’est pas une transition qu’il fallait prendre à la légère, même si le vent avait déjà commencé à tourner depuis assez longtemps, Flash Player ayant été progressivement boudé par les développeurs face à l’échec d’avoir su évoluer avec son temps, sans oublier ses défauts de lourdeurs et sa fragilité sécuritaire, entre autres.

Toutefois, il fut un temps Flash Player était une part importante de nombreux sites internet, d’applications et de jeux, et s’y trouve probablement encore chez certains. Mais le temps presse et ceux qui s’en servent encore vont devoir se dépêcher avant la date fatidique, qui marquera la fin de l’engagement d’Adobe pour des patchs correctifs, de sécurités et pour l’ajout de fonctionnalités au Flash Player, s’ils ne veulent pas se retrouver avec un site inutilisable.

Le 21 décembre, finalement EOL, le programme disparaîtra des pages d’Adobe et ne sera plus téléchargeable. À cet égard, la compagnie décourage déjà l’idée de se tourner vers un tiers pour en obtenir une copie, pour des raisons qui paraissent évidentes. Si ce n’est déjà fait, il reste donc un peu plus de 6 mois pour passer à autre chose, et entre temps, Adobe incitera aussi les utilisateurs de désinstaller le logiciel de leur système, toutefois sans spécifier par quel moyen ni quand. Bon vent Flash Player, et Shockwave aussi ! (Source)