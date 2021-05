Ça commence à devenir indigeste ! Depuis des mois, on entend des tas de rumeurs sur des cartes Ampere à venir, et après moult rebondissements, on sait qu'il y aura une RTX 3070 Ti et une RTX 3080 Ti, la première devrait être dotée de 8 et/ou 16 Go de GDDR6, la seconde de 12, soit la moitié de la RTX 3090. Zotac a une étrange carte dans son catalogue, qui a été découverte dans les entrailles de son logiciel maison pour overclocker, alias FireStorm. Que nous raconte-t-il ?

Eh bien la RTX 3090 Ti est listée comme étant une carte comaptible avec le soft. Mais cela soulève plusieurs questions. La première est simplement une potentielle erreur de typographie. La seconde, qui semble plus plausible, serait une carte prévisionnelle, mais pas impossible. Toutefois, on se demande ce que NVIDIA pourrait mettre dans une RTX 3090 Ti ? Comme vous le savez, le caméléon a simplement désactivé 2 SM dans le GA102, une RTX 3090 Ti pourrait donc posséder un GA102 complet, soit 10752 cuda cores FP321 contre 10496 à la 3090. Parallèlement à cela, les TMU, les RT Cores, les Tensor Cores et les ROP augmenteraient légèrement. Et quid de la VRAM ? C'est la plus rapide des GDDR6X qui pédale dans la 3090, il faudrait une version plus rapide encore pour se démarquer. Mais faire ces améliorations entrainerait non seulement des performances probablement à peine meilleures, mais bien invisibles pour le joueur, mais exploseraient le TGP.

Car créer une carte aussi violente ne peut se faire qu'avec une poussée du TGP, à moins que ce soit un procédé Samsung amélioré, mais tout ceci au final concourt à penser que cette RTX 3090 Ti pourrait tout simplement ne pas exister, sauf chez Zotac qui s'attendrait à quelque chose du genre chez NVIDIA. Compliqué vous avez dit ? (Source)