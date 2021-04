Le rendez-vous hebdomadaire sur le canal Insider est de nouveau très riche cette semaine, avec une fonctionnalité très attendue pour certains domaines d'application : le Windows Subsystem for Linux, appelé WSL, ne se limite plus aux simples terminaux lignes de codes dorénavant, et dispose enfin de la capacité à utiliser des applications avec des interfaces graphiques. Une nouveauté qui fera plaisir aux allergiques des VM et des dual boot, et qui dans sa version actuelle peut autant lancer un GUI pour tout votre système Linux, ou juste une application dans une fenêtre selon les besoins. Cela devrait démocratiser son utilisation, et faciliter l'emploi de WSL au sein des équipes de recherche.

Autre grand ajout pour cette build 213664, Microsoft rajoute au gestionnaire des tâches la possibilité de mettre en mode économique les onglets de Edge qui sont listés, et de voir lesquels sont déjà dans ce mode. Cela devrait permettre à Windows de mieux savoir les priorités dans l'attribution des ressources, et à l'utilisateur de réduire la consommation des pages peu prioritaires. Il vous faudra la dernière version de Edge Canary, et il est fort probable que cela ait quelque chose à voir avec la mise à jour vue en début de semaine sur le navigateur.

La fonctionnalité est tout autant disponible pour les applications x86 classiques, à voir l'impact réel que cela pourrait avoir sur les ressources - CPU, RAM, utilisation disque, GPU... - de nos machines. La fonctionnalité restera dans un premier temps sur un canal à part du hub Insider, histoire de ne pas casser trop de PC dès le départ.

Pour finir sur ce patchnote, passant sur la partie la moins fun : les correctifs réalisés et les problèmes restants. Pour le premier, les imprimantes USB et les écrans de démarrage fonctionnent à nouveau, quelques crashs ont été éliminés et beaucoup d'erreurs de cohérences ont été corrigées. La liste des problèmes connus a donc fortement diminué, ne laissant plus que des soucis mineurs. Une semaine bien chargée qui rend la version 21H2 de Windows 10 très intéressante pour l'automne prochain.