Fractal possédait les redoutables ION+, des blocs de 560, 660, 760 et 860 Watts à la norme 80PLUS Platinum, et tout ça dans des boites pas plus grandes que 15 cm ! On parle de séries récentes, pas des Tesla, Integra ou encore Newton. La firme lance des blocs moins huppés, les ION Gold qui, comme leur nom l'indique, sont estampillés 80PLUS Or. La formule ne change pas spécialement, on reste sur un encombrement identique aux ION+, donc pas plus de 15 cm de long, avec un moulin de 140 mm en son sein qui va pouvoir couvrir presque tout l'espace intérieur et les composants. Autre point qui réunit ION et ION+, c'est la modularité à 100 %, et des nappes bien souples qui sauront s'adapter à toutes les configurations et cable management. Enfin, l'ATX 2.52 et des éléments japonais kitulamor complètent la définition.

Qu'est-ce qu'on va trouver comme modèles ? Il y en a quatre qui composent la gamme, de 550, 650, 750 et 850 Watts. Il faudra débourser en moyenne une trentaine d'euros en moins que la gamme ION+, comptez 110, 120, 130 et 140 € par ordre croissant de puissance, ce qui reste tout à fait convenable pour des blocs qui sont assurés pour des pannes "normales" pendant 7 ans. Si la firme suédoise a un peu de mal à se renouveler niveau boitier, elle a une gamme séduisante d'alimentations, moins connue que les mastodontes du secteur, mais pas sans intérêt !