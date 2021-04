AMD lance ses pilotes 21.4.1 qui marquent une nouvelle génération. Il faut désormais les appeler Adrenalin 2021, et ils apportent plein de nouveautés à l'ensemble des fonctionnalités plus ou moins présentes du Radeon Software. Si vous vous souvenez, le coup de jeunesse opéré par AMD sur ses pilotes a été salué comme il se doit pour sa simplicité, mais aussi ses multiples ajouts dans le monitoring par exemple, gestion du GPU. Mais au fil des années, AMD a beaucoup trop alourdi son logiciel au point de le rendre indigeste pour une grande quantité de clients. La première chose qui marque cet opus 2021, c'est la possibilité de customiser l'installation, avec l'apparition d'une installation minimale qui siéra à la grosse majorité des joueurs qui ne veulent pas y mettre les mains dedans ou qui se fichent de toutes les fonctionnalités.

AMD a mis l'accent sur AMD Link 4, disponible pour Windows également, qui permet de jouer à ses jeux sur un périphérique mobile ou fixe comme une tablette ou une TV, un smartphone, il est également possible de jouer avec un poto. AMD a implémenté le monitoring des CPU Ryzen dans l'Adrenalin 2021, une sorte de suivi Ryzen Master dans une enveloppe Radeon. Autre nouveauté, AMD Defender est censé préserver vos données et maintenir le PC en état de marche au cas où le système plante. Il y a également un lecteur nommé PlayReady AV1, qui est accéléré en hardware. On citera aussi Anti-Lag actif sur DX12, un test stress de performances, et le contrôle du framerate cible que vous déterminez. Il est aussi possible de lancer ses jeux via une interface, ce que vous pouvez déjà faire avec GOG Galaxy qui est capable de centraliser les launchers des clients de jeux sous un seul espace.

Cela fait beaucoup de choses, en sachant que des bugs sont déjà connus dans cette version, et qu'ils seront corrigés dans un avenir proche. En revanche toujours pas de nouvelle de la solution AMD à la philosophie identique au DLSS, ce qui serait probablement plus recherché par les joueurs qui pourraient en bénéficier que des améliorations de technologies plus ou moins présentes. Plus que jamais, il faudra une sacrée dose de courage pour tout tripoter, mais l'installation minimale vous apportera le strict minimum qui aura le mérite de ne pas vous noyer. C'est tellement riche et subtil qu'il est compliqué de tout détailler.