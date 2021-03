It Takes Two benché, une cure de jouvence pour les GPU ?

Le petit jeu It Takes Two a remporté des lauriers ces derniers jours. Acclamé pour sa jouabilité, pour ses idées en coopératif, et son ambiance, sans oublier ses graphismes, le titre du petit studio Hazelight mais édité par le géant Electronic Arts a su impulser un souffle frais en ce début d'année un peu tendre. Et clairement, l'Unreal Engine 4 donne vie à cette aventure sympathique, mais comment se comportent les cartes graphiques du temps où on pouvait les acheter, ou les acheter sans faire de crédit consommation sur 48 mois à un taux d'ami de 15.35 % ?

Gamegpu a fait le test, comme d'habitude. En 1080p, la RX 6900 XT fait parler la poudre, suivie de peu de la RTX 3090. Ce n'est guère surprenant puisque c'est un comportement normal observé entre ces 2 cartes, chose que nous avions vue il y a quelques mois. En bas, la RX 470 8 Go affiche quand même 57 ips, la RX 590 égale la GTX 1060 6 Go, alors que cette dernière était sortie en même temps que la RX 480. La RTX 2060 domine les RX Vega, Les RX 5700 XT et Radeon VII se placent juste sous la RTX 2070, on notera aussi l'excellent comportement des cartes Pascal en général. Ce moteur a des appétences pour l'UE4. Ça devient compliqué en 1440, la RX 6900 XT égale la RTX 3090. En bas, Polaris est dominé par Pascal, Turing fait la nique à RDNA, à concurrentes directes.

Enfin en UHD, les RTX 3080 et 3090 reprennent le dessus sur la RX 6900 XT, ce qui est la suite logique de nos tests, nous avions remarqué cet avantage sur les hautes définitions des cartes Ampere. La Radeon VII devient la carte pré-RDNA2 la plus rapide du panel, au niveau de la RTX 2070, elle-même au niveau de la RTX 3060. Globalement, elles sont très nombreuses à assurer 30 ips et plus en UHD, preuve que ça mouline bien.