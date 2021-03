Deux jours après le lancement des RX 6700 XT desktop, les gens se demandent quand AMD se décidera à passer ses cartes à base de RDNA 2 au régime laptop. La réponse vient d'être donnée, du moins en partie si on en croit le slide paru sur TPU. Elle peut se comprendre de deux façons : coming soon signifie que c'est prévu et que ça ne tardera pas, mais coming soon peut vouloir aussi signifier on ne sait pas encore quand, ou on ne sait pas quand on vous le dira. Et si le Computex dématérialisé était le bon moment pour lancer sa série ? Ou pas avant d'avoir dévoilé des puces plus basses dans la gamme ?

On verra également comment AMD gérera le TDP de ses cartes, sauce Nvidia ? Ce serait une bonne idée, puisque sur portables, la qualité du châssis détermine les performances du GPU (refroidissement, alimentation électrique, etc), une fréquence variable, c'est ce qu'on a sur CPU depuis des années en fonction des températures et de la charge, et cela ne semble pas émouvoir les gens, pourquoi serait-ce si différent sur des puces soumises à plus de contraintes ? De plus, RDNA 2 donne à AMD des armes pour être compétitif. Une chose est sûre, le gaming sur portable ne pourra que se porter mieux avec les générations actuelles, qui sont excellentes pour du FHD, et qui ne crachent pas sur de l'UHD. Par contre le prix... cette épine plantée dans le pied !