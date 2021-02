Sans faire de bruit, AMD a déployé ses Adrenalin 21.2.3. Ils sont optimisés pour l'Energy Content Pack de DiRT 5, c'est le seul apport de ce type dans cette mouture. En revanche, l'audio via HDMI peut désormais s'installer sur les Polaris de la série 400 et 500. Rajouter une TV en HDMI à chaud dans un système avec plusieurs moniteurs pouvait faire planter le PC, cela ne devrait plus être. L'application Substance Painter plantait sur les RX 6000, c'est arrangé. Dans le même registre, brancher le casque de VR HP Reverb G2 sur une RX 6000 entrainait un crash, c'est résolu. Et pour finir, de temps en temps, checker les mises à jour du Radeon Software était impossible, y a bon maintenant.