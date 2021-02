Vous les avez vus, lors de l'unboxing des kits presse Rocket Lake, MSi en profite pour libérer ses AIO CoreLiquid K. Comme plusieurs de ses concurrents, il arbore un moulin caché dans l'ensemble waterblock + pompe, et il a des ouïes pour laisser passer l'air. Le but est de refroidir les VRM avec un petit flux. Nous étions sceptiques lors du test des Freezer II d'Arctic, mais le petit ventilateur qui est silencieux apporte une petite bouée d'oxygène à ces VRM.

MSi fait la promotion de son K360, et l'a comparé à l'ASUS Ryujin qui arbore la même philosophie, mais avec une épaisseur moindre et un moulin plus énervé, jusqu'à 5200 TPM. Sur les tests, la solution MSi apporterait 5 °C de mieux aux VRM, grâce à ce Torx 4.0 de 60mm intégré, et tout ça en pédalant moins vite, 3000 RPM pour le K360, 5200 RPM pour le Ryujin. Il n'y a pas de mesures de nuisances sonores, ce qui est important, et surtout, MSi ne l'a pas comparé à la solution d'Arctic. Est-ce parce que le germain a réussi un AIO parfait pour les VRM et très silencieux, pour 100$ de moins ? Il y a surement de ça dans le choix d'éliminer Arctic de la comparaison, plutôt que le Ryujin réputé bruyant.

Un test complet serait le bienvenu, afin de réellement savoir ce qu'il vaut, même si sur le peu qui l'est, il est prometteur.