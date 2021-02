be quiet! ajoute des Dark Power 12 non "Pro" à son catalogue

Dans les pas de ses monstres de puissance Dark Power Pro 12 de 1500 W et 1200 W dévoilés l'été dernier, arrivent aujourd'hui dans le catalogue du constructeur des modèles Dark Power 12 un poil moins couillus, comme en témoigne l'absence du qualificatif « Pro ».

Certaines choses n'ont toutefois pas changé. La présentation du produit est toujours identique, avec un beau boitier bien carré en aluminium brossé possédant un câblage 100 % modulaire et une grille de ventilation très grande sous laquelle se cachera toujours un Silent Wings 3 de 135 mm. Notons que les dernières références de chez be quiet! n'ont pas de mode fanless, leur moulin tournera toujours à une vitesse très basse et montera assez doucement dans les tours, cela lui conférerait une meilleure durabilité qu'avec un fonctionnement start/stop. Les Dark Power Pro 12 ont le label LAMBDA-A- de chez Cybenetics.

Les 3 nouvelles références sont également toujours certifiées 80 PLUS Titanium (et donc peut-être toujours ETA-A+ chez Cybenetics). Elles proposent la même garantie standard de 10 ans et possèdent aussi le fameux bouton spécial overclocking permettant de répartir le +12V en multi ou monorail selon les besoins. Mais alors, qu'est-ce qui est différent ?

Le PCB n'a pas grand-chose à voir avec celui des Dark Power Pro 12.

Eh bien, les puissances proposées sont inférieures, 1000 W, 850 W et 750 W, de quoi compléter le tableau derrière les modèles « Pro ». Les Dark Power 12 perdent également la régulation numérique de la puissance et reviennent donc à un bon « vieux » fonctionnement analogique. La plateforme à gestion numérique des Dark Power Pro 12 est signée CWT, on ne sait pas encore si le même OEM a été sollicité pour les nouveaux modèles, mais les composants n'en devraient pas être moins « premiums », du moins espérons-le. Les alimentations sont prévues pour le 9 mars prochain, respectivement au prix de 279,90 €, 249,90 € et 214,90 €, ce qui est relativement réaliste face à la compétition.