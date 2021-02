L'Unreal Engine 4.26 apporte son lot de nouveautés, et c'est un des moteurs les plus évolutifs et participatifs en vogue, son potentiel semble encore important quand on voit ce que la dernière version apporte. En effet, le système "cheveux et fourrure" est prêt, il porte assez bien son nom pour rendre les jeux plus réalistes. Il inclut les plumes, et il peut fonctionner avec les effets tels que le DOF et le brouillard.

On note aussi l'ajout et le support bêta du ciel, des nuages et de l'éclairage des environnements, avec des éclairages et des ombrages dynamiques, en concordance avec le temps du moment, pour un rendu temps réel.

Ce n'est évidemment pas tout, il est désormais possible de créer des plans d'eau grâce à un nouveau système. Par plan d'eau, on parle d'océans, de lacs, de rivières et même des îles. Le système permet également des interactions réalistes avec les corps, les terrains, mais c'est au stade expérimental.

Le chaos, qui ne date pas d'hier, mais de la 4.23, continue son développement, c'est ni plus ni moins que la faculté à créer de multiples dégâts, que ce soit pour des bâtiments, des corps, des fringues, des véhicules. Selon les développeurs, c'est plus réaliste que PhysX.

Derrière, il y a d'autres améliorations, qui sont surtout liées à l'interface qui permet de développer, mais pas que. nDisplay est la possibilité d'utiliser des GPU Nvidia réunis par le NVLINK, afin de calculer et de rendre une quantité énorme de pixels dans des framerates élevés.

Détail important, et c'est Tom Loonen qui en parle, c'est l'intégration simplifiée du DLSS dans le moteur du jeu, ce qui facilite son emploi pour toutes les futures productions à base d'Unreal Engine 4. Vous pouvez retrouver tout ceci dans les liens ci-dessous. De belles choses nous attendent donc, à voir ce qui en sera fait, sachant que l'Unreal Engine 5 était teasé il y a plusieurs mois.