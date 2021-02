Clocktuner 2, connu sous le nom de CTR 2, est arrivé avec un peu de retard, initialement prévu fin janvier. 1usmus, le développeur, a amélioré son logiciel, qui permet de trouver pour chacune des puces, donc unique à chaque processeur, quel est la fréquence maximale tous coeurs, et la tension qui peut être appliquée. Le but étant de parfaire la courbe fréquence/tension voulue par AMD, qui ne tient pas compte de ce que peut prendre chaque puce. Globalement, il est compliqué de vendre des CPU dont chaque spécimen a été testé avec grande précision, AMD ayant donc décidé d'une courbe générale tenant quand même compte des spécificités de chaque génération.

CTR 2 en tient compte également puisque les différences architecturales entre Zen 2 et Zen 3 sont connues et analysées par le logiciel. Il faut au préalable quelques requis pour faire fonctionner CTR 2. D'abord .NET Framework 4.8, et ensuite Cinebench R20 à placer dans le dossier prévu et déjà créé CB20, à la racine de celui de l'installation de CTR. Ensuite il suffit de laisser faire la nature, qui va voir comment se comporte chaque CCX, puisqu'on sait justement qu'il y en a des bons et des moins bons dans chaque CPU. Ça se tente si vous voulez optimiser, sinon vous pouvez laisser en l'état, en sachant que vous ne risquez rien puisque les tensions vont toujours en descendant, pas en augmentant !