Il semblerait que chez Microsoft, la fin de l'année se résume avec un repos pour ses équipes Insider, qui n'avait pas publié de builds durant 2 semaines. Toutefois ce n'est pas un drame, puisqu'au contraire cela a permis d'avancer sur un sujet bien lourd des derniers mois : la refonte de la gestion du stockage dans l'OS, qui mêle encore certains éléments datant de Windows Vista avec certaines fonctionnalités propres à Windows 10. CE projet permet notamment d'obtenir une interface plus moderne - qui ne plaira pas à tous, nous en convenons - qui se situe dans la continuité de l'éditeur : centraliser l'ensemble des paramètres dans une même application système.

Au menu du jour, l'outil reprend donc l'ensemble des fonctionnalités du gestionnaire de stockage et lui fait peau neuve, avec un accès plus ergonomique - pour les utilisateurs les moins avertis - et permettant le contrôle de l'ensemble des paramètres liés : formatage des disques et volumes, gestion des disques virtuels, créations et gestion de pools... Bref, un gros chantier qui finit par prendre forme petit à petit. À côté de ça, quelques lignes de commandes ont été revues pour mieux correspondre à l'évolution des disques de stockage.

Autre amélioration moins prioritaire, la météo et les news peuvent être mis dans un menu de la barre des tâches. Pour les utilisateurs plus fonctionnels, cela sera probablement un outil inutile, mais pour le commun des mortels il sera probablement intéressant, bien que non indispensable. Le WSL reçoit aussi une petite mise à jour intéressante pour l'exécution de commandes à l'ouverture de l'OS, et le changement de zone horaire est plus fluide sous Windows 10.

Les listes des problèmes résolus et des problèmes existants sont à nouveau gargantuesques, nous ne les détaillerons pas ici, nous vous conseillons donc de lire le patch note en entier pour cela. Toutefois attention vis-à-vis de l'interprétation du volume de correctifs et de bugs : nous sommes au début du développement d'une nouvelle version, donc pas de panique sur le résultat final.