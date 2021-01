Le constructeur Raijintek vient d'annoncer un nouveau refroidisseur pour CPU. La marque avait, présenté le un boitier PAEAN assez premium et vraiment taillé pour le watercooling. Aussi, nous avions eu le droit à quelque chose de beaucoup plus compact, avec le OPHION 7L, un modèle SFF assez plaisant esthétiquement. Également, nous avions pu tester sur le Comptoir le Metis EVO TGS, un modèle aux formes originales qui répond à pas mal d'utilisations, tout en apportant un peu de fraicheur au niveau des coloris et du look. Ici, nous allons traiter d'un ventirad processeur, le nouveau Eleos RBW, un produit entrée de gamme - encore - propulsé au RGB.

C'est un simple tour que nous retrouvons, celui-ci est équipé de quatre caloducs de 6 mm en cuivre, le tout avec une surface de contact en direct-touch, c'est-à-dire qu'ils sont directement en contact avec l'IHS du CPU. Un moulin de 92 mm à roulement hydraulique viendra souffler sur le radiateur en aluminium, assez dense en ailettes il faut dire et surmonté d'un cache. Le moulin embarqué pourra accélérer à 2000 tr/min, pour un débit d'air de 52 CFM , une pression statique de 1,9 mm H2O et des nuisances sonores de 22,95 dBA. Les dimensions de ce petit bout de tôle sont assez réduites, puisque nous sommes sur du 140 mm x 96 mm x 75 mm. La marque a beaucoup misée sur le look de ce refroidisseur, avec un cache en plastique diffusant un éclairage RGB et un ventilateur qui lui aussi embarque pas mal de loupiotes, un bon produit bien illuminé comme on les aime.

Pour la compatibilité, ce Eleos RBW est compatible avec l'ensemble des sockets assez modernes du marché, c'est a dire chez Intel du LGA 1200, 115X ainsi que LGA 2066 et chez AMD du AM4. Le système de montage utilise des fixations faciles en AM4, avec une réutilisation des attaches constructeur, un peu comme ce que l'on peut trouver sur un TX3 EVO chez Cooler Master. Nous n'avons pas encore de prix ou de date de sortie. Face à la concurrence, on pourra le comparer à des petits modèles comme le Fox Spirit Cold Snap S92 ou bien le be quiet! Pure Rock Slim. Ce nouveau venu, si proposé à bon prix, devrait faire plaisir aux amateurs de RGB ayant un budget limité. Alors il vous tente ce Eleos RBW ?