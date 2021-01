Le caméléon a lancé un hotfix qui a pour objectif de régler des soucis de plantages et autres fonctionnements perturbés. Les 461.33 corrigent surtout les lags et le stuttering dans les jeux SteamVR. Adobe Premiere Pro de son côté pouvait figer en utilisant l'accélération GPU Mercury Playback. Les filtres caméra dans Nvidia Brodcast pouvaient figer sans raison particulière, c'est rectifié. Enfin, les jeux Detroit Become Human, Assassin's Creed Valhalla, et X4 Foundations Vulkan souffraient de divers bugs et de crashes, ça devrait rentrer dans l'ordre. Sorti de ces corrections, ces pilotes sont identiques aux 461.09 dans la prise en charge des jeux.