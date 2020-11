Windows Insider 20251 : toujours plus de rustines pour Windows 10

Comme toutes les semaines, Windows 10 reçoit une nouvelle build Insider, qui selon les moments apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations ergonomiques ou corrige des problèmes connus. Comme la version 20H2 de Windows 10 est sortie, nous sommes dans la traditionnelle période de correction des bugs divers et variés, surtout les plus néfastes ou récalcitrants pour les utilisateurs. Donc cette semaine encore, point de nouveautés ou de refonte, nous resterons sur de la correction de problème, ce qui est déjà largement suffisant.

En effet, quelques BSOD et crashs ont été corrigés, ce qui devrait rendre les systèmes plus stables lors des prochaines mises à jour. Nous retrouvons aussi des rustines pour des freezes ou des incompatibilités, et qui ne sont pas forcément des problèmes d'hier. À noter pour les utilisateurs de PC utilisant Windows 10 ARM, un bug sur PowerShell a été corrigé aussi, celui-ci n'arrivait pas à se lancer sur cette plateforme.

Cependant, il reste de nombreux défauts à corriger, qui ne sont pas tous anodins. En effet, l'installation de jeux depuis le Microsoft Store peut bloquer l'accès au disque selon certaines conditions, depuis la build 20236. Une manipulation est disponible sur le blog pour comment éviter le problème si vous êtes un Insider. Les sites épinglés causent toujours des problèmes, certains crashs sont encore présents et les nouveau gestionnaire des disques à un peu de mal depuis la dernières build. Bref, Microsoft n'est pas près d'en avoir fini avec les rustines sur Windows 10...