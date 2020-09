AMD publie aussi son second, et dernier, pilote de septembre

AMD profite de cette fin septembre pour apporter le support de jeux et autres technologies. Au premier rayon, on notera l'optimisation du jeu Star Wars Squadrons qui doit débarquer d'une partouze partie chez Jabba le 2 octobre prochain. Ensuite, il y a 3 nouvelles extensions pour Vulkan, dont le but est, bien entendu, d'enrichir les performances sur les Radeon.

Il y a également des bugs corrigés. Il pouvait y avoir du stuttering dans les jeux avec les cartes de la série RDNA, les RX 5000. XPlane 11 pouvait planter sous Vulkan, Call of Duty World War II affichait des textures noires sur le sol ou les murs en mode Zombies, une corruption du jeu Detroit Become Human était observée sur les cartes RDNA. Il y a plein d'autres corrections, que vous pouvez retrouver ici. En attendant, les 20.9.2 bêta sont livrés !