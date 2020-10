Initialement, on ne connaissait pas grand-chose du catalogue RTX 30 à venir de Gainward, qui a été bien moins rapidement prolifique que ses concurrents. On avait ainsi jusqu’ici surtout aperçu les nouvelles RTX 3000 Phoenix de la marque, sans oublier l’imposante brute de RTX 3090 Phantom que le constructeur a ajouté entre-temps. Avec le temps, les références sont évidemment amenées à se multiplier et voilà que Gainward a levé le voile sur une nouvelle paire de cartes customisées : Star Red et Star Blue !

Certains y verront peut-être une vague relation avec les nouveaux héros non-binaires de Marvel SafeSpace et Snowflake, d’autres un thème plutôt Iron Man-isé ou rappelant celui de joggings des années 90, mais au fond peut importe, l’important c’est qu’elles sortiront clairement et sans mal du lot de GPU aperçu jusqu’ici, sauf peut-être celle-ci d'EMTEK !

On distingue pour l’instant une RTX 3080 Star Red Baron, avec un thème or et rouge, et une seconde variante RTX 3080 Star Blue avec du bleu et du rouge, mais sans le suffixe « Baron », sous-entendant une certaine particularité pour la première nommée (GPU trié, overclocking d'usine, édition limitée…). Enfin, la RTX 3070 Star Red partage exactement le même thème que la RTX 3080 du même nom. Toutes les nouvelles cartes affichent les fréquences d’origine respectives de leur GPU respectif, idem pour la mémoire. La connectique et l’alimentation sont également conformes au standard.

Vous noterez l’absence a priori de toute forme lumineuse de RGB, mais aucune des cartes n’en aura besoin tant les deux carlingues sont flamboyantes et bling, avec par endroit des angles très prononcés. Enfin, la façade est complétée par une plaque arrière intégrale, ayant des ouvertures positionnées stratégiquement pour la ventilation. Elle est or sur les modèles or/rouge et semble être bleue sur la Star Blue. Bref, des cartes qui ne laisseront pas indifférentes…

Outre le design particulier, les cartes seront heureusement aussi bien ventilées grâce à la présence de trois ventilateurs, probablement de +/- 110 mm. Les RTX 3080 seront évidemment les plus grosses en occupant 3 emplacements PCIe, la RTX 3070, à peine plus maigre, en prendra un peu moins. Gainward n’a rien dit sur les prix ni sur la disponibilité et si toutes les zones géographiques seront concernées par ces « merveilles ». Vu la disponibilité difficile des premières RTX 30, il n’y a probablement pas lieu de les attendre de sitôt.