Si vous souffrez de la canicule, il semblerait que la météo soit plus clémente sur la ville de Redmond, ce qui permet à Microsoft de continuer les travaux sur son OS fenêtré de dixième génération. En dehors des travaux de rénovation de la façade, la firme continue de revoir le fond du système, en corrigeant ou en ajoutant certaines fonctionnalités. Certaines d'entre elles ont parfois déjà été ajoutées durant des builds précédentes, mais cette fois-ci la 20185 permet l'activation d'une nouveauté déjà ajoutée sur la build 20175 : l'amélioration des services MDM - Mobile Device Management - qui permet aux administrateurs de parc informatique de créer des règles de sécurité ou de gestion personnalisées. Un pas de plus chez le géant dans l'ouverture de la gestion avancée du système par les Services Informatiques des entreprises, comme l'ouverture de la gestion des données envoyées.

Une autre grosse avancée se trouve dans la gestion des serveurs DNS. Outre le fait que leur sélection est correctement possible depuis le nouveau menu des paramètres en le séparant du choix de l'adresse IP - ce qui permet par exemple de garder le DHCP tout en ayant des adresses DNS entrées à la main - Windows 10 pourra prendre en charge les méthodes de serveurs DNS chiffrés, afin d'améliorer votre vie privée sur le net. Quelques services sont déjà reconnus par la Raymonde, à voir si la liste s'agrandira dans le futur.

Enfin, dans ce qui est moins primordial au niveau des avancées, nous avons une amélioration du lien entre les smartphones et les PC, ce qui vous permet de gérer à distance les applications présentes sur votre mobile. Intéressant ? Oui, mais ceci est limité aux propriétaires de téléphones Samsung récents et tournant sous Android 9 et plus, il serait tant que Microsoft travaille avec d'autres fabricants sur ses projets de liens mobiles. Sinon, nous retrouvons une longue liste de correction de bogues, nous vous laissons voir celle-ci plutôt que de l'étaler ici à la vue de sa taille. Notez cependant que l'Easy Anti-Cheat est toujours problématique avec les jeux provenant du Microsoft Store…