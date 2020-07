Décidément, les bugs gênants qui arrivent à chaque nouvelle version majeure de Windows 10 n'ont pas fini de venir pourrir la vie de Microsoft. Il faut dire que depuis le bug de suppression des fichiers lors du passage à la version 1809, la réputation déjà pas forcément très bonne de l'OS a été entachée à vie par cette erreur de gestion des problèmes avant la sortie de la mise à jour. Depuis, les utilisateurs pointent du doigt chaque défaut qui apparait sur le système d'exploitation fenêtré, et grâce au travail du côté de l'équipe de développement, certains soucis ont pu être analysés et corrigés plus rapidement. Mais cette fois, un problème plutôt embarrassant est passé entre les mailles du filet, puisque par moment Windows 10 2004 semble ne plus avoir de connexion internet.

Il s'agit cette fois d'un bug qui est plutôt un souci d'indication, puisqu'il semblerait que dans certains cas, l'outil de vérification de la connectivité internet de Windows 10 et qui dispose de son icône dans la barre des tâches se trompe et indique que votre ordinateur n'est pas connecté au réseau mondial. Le souci derrière, c'est qu'un utilisateur non averti y verra un dysfonctionnement de son interface réseau, alors qu'au final il pourra continuer à naviguer sur le web ou à utiliser des applications connectées. Microsoft a bien pris en compte le souci, qui au final fait plus de peur que de mal. Mais à savoir, si jamais votre système affiche que vous perdez la connexion, vérifiez bien qu'il ne s'agisse pas de ce bug, au risque de perdre des dizaines de minutes à chercher un problème qui n'existe pas. (source : GHack)

Ou alors, c'est que votre port Ethernet abrite un nid de parasites.