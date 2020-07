Si vous cherchez un clavier dédié au jeu et dépourvu de toutes les touches inutiles comme le pavé numérique, les flèches de direction, les "F", vous devriez vous orienter vers les modèles 60%. Et quoi de mieux qu'un Ducky Channel, extrêmement cher en général, lorsqu'il n'est pas en rupture de stock ? Chez LDLC, vous trouverez le One 2 Mini RGB non seulement en stock, mais à seulement 119,94 €. Ajoutez le code MONSTER dans votre panier et vous obtiendrez une petite réduction de 17,99 € (frais de livraison dès 5,95 €). Pour ce qui est du clavier, vous aurez affaire à un modèle ultra compact, avec touches PBT tactiles rétroéclairées qui ne nécessite aucun pilote, puisque tout se fait via des combinaisons de touches. Vous avez besoin de place sur votre bureau pour vos head shots 360 no scope ? Suivez nos liens en bas de page. Et comme nous sommes soucieux de vos oreilles, nous vous orientons vers les switch MX Red Silent (45g de pression, course de 1.9 mm), mais ils sont disponibles avec des switchs MX Red, MX Bleu, MX Brown ou Speed Silver.