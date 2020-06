Maintenant que la version 2004 de Windows 10 est sortie, les versions Insider de l'OS passent enfin sur la 20H2 - où l'étaient déjà avec la build précédente, mais la numérotation n'était pas à jour - et cette fois la Raymonde s'attaque à un chantier un peu plus gros et laborieux que de faire des applications pour lier son smartphone : faire en sorte que WSL 2 devient un outil complet pour utiliser Linux directement depuis Windows 10. Un projet intéressant surtout pour le monde de la recherche, qui utilise souvent le pingouin pour réaliser ses calculs et modèles de simulation, comme notre cher Nicolas du comptoir.

Afin de poursuivre la rénovation entamée depuis quelques builds, Microsoft apporte 3 nouveautés majeures pour le WSL. Les deux premières sont simples, il s'agit d'amener la possibilité d'installer le WSL directement par ligne de commande "wsl -install" et vous pouvez choisir quelle version à installer grâce à la commande "wsl -update". La troisième est la plus importante du coup, puisque Microsoft permet de rajouter le GPU computing dans vos programmes WSL via Cuda. Et pour les plus ambitieux, la firme travaille aussi sur le support de DirectML dans le WSL, afin de profiter de cette technologie qu'importe votre GPU, puisqu'ici l'API est basée sur DirectX 12.

En plus de toues ces avancées, nous retrouvons quelques améliorations sur la recherche dans Windows 10, mais surtout une liste énorme de correctifs plus ou moins impactant, comme des erreurs sur l'affichage de certains paramètres ou des bugs de l'explorateur de fichiers. Mais ne vous inquiétez pas, il vous restera toujours quelques BSOD présents pour vous permettre de rager sur Microsoft comme il vous conviendra.