Il y a une semaine, on vous annonçait que les pilotes chipset AMD 2.05 étaient livrés. Sauf qu'ils l'étaient via la mise à jour de quelques cartes mères chez ASRock, alors que le site officiel restait sur les 2.04. AMD a finalement mis à jour son listing, et on passe de la 2.04.04.111 à la 2.04.28.626. Deux choses sont corrigées, il est désormais possible de supprimer les pilotes même si le compte Windows qui a servi d'installation est différent de celui de la désinstallation. Enfin le pilote GPIO est mis à jour depuis la version précédente, ce qui pouvait ne pas être le cas.