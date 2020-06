Il y a quelques jours, Mafia 2 s'est vu repeint d'une couche de maquillage que nous avons analysée dans nos labos. Notre expert Tomiche avait pu vous prouver que la peinture était bel et bien réelle, et que le lifting était d'une bonne qualité, améliorant considérablement le rendu du jeu originel. Sorti en 2010, il avait besoin de ça, et désormais il a fière allure. Vito Scaletta peut se vanter d'avoir un look "so 2020", avec des textures mieux définies, des éclairages plus clair, il fait moins lisse. Dans la mesure où ceux qui ont déjà le jeu de 2010 peuvent obtenir gratuitement le patch Definitive Edition, il est intéressant de voir comment se comporte le titre avec un panel récent de cartes graphiques. En 2010, on était au stade de la Radeon HD 5000 et aux Geforce 400, aussi il est amusant d'observer ce que ça donne sur nos GPU actuels.

Gamegpu a fait le test. En 1080p, on peut dire que le jeu n'aime pas le rouge, et lui préfère grandement le vert. La RX 5700 XT, la première du classement Radeon, ainsi que la Radeon VII se trouvent entourées des RTX 2060 SUPER, RTX 2060 et GTX 1070. La RX Vega 64 est un peu supérieure à la GTX 1660 Ti et la version 56 se trouve sous la GTX 1660 SUPER. Quant aux cartes Polaris, elles sont derrière la GTX 1650, assez nettement même si on fait un focus sur la RX 470.

En 1440p et en UHD, ça ne change pas beaucoup, RX 5700 XT et Radeon VII étant juste devant la RTX 2060. On note en UHD un lot de plusieurs cartes au-dessus des 60 ips, la RTX 2070 SUPER étant de peu derrière, mais cet ensemble se démarque beaucoup des cartes suivantes dont la RTX 2070.