À peine que Comet Lake soit sorti que le monde attend déjà son successeur, Rocket Lake. Il faut dire que la 11ème génération de CPU Intel marquera un tournant bien attendu du monde hardware, puisqu'il s'agira d'une nouvelle architecture, chose que nous n'avons pas vue chez les bleus depuis Skylake, soit 5 ans maintenant. Et pour autant le défi est allégé, puisque les rumeurs donnent un 14 nm toujours présent, mais d'autres points sont à revoir au-delà du changement de node : correction des failles de sécurité, révision du boost, passage au PCIe 4.0... Ce ne sont pas les choses qui manquent , et d'après Twitter les premiers prototypes existeraient et seraient en cours de test sur Firestrike :

RocketLake S UDIMM 6L RVP



8C/16T

3.2/4.3 GHz pic.twitter.com/Hw8p1P6vaa — APISAK (@TUM_APISAK) June 4, 2020

Il semblerait donc que le premier modèle reste un 8 cœurs / 16 threads, l'équivalent des i7 aujourd'hui. Nous pourrons remarquer que la fréquence est toutefois bien plus basse que ce que nous avons vu jusqu'à présent, peut-être que le changement d'architecture ne donne pas autant de satisfaction sur les boosts possibles. Mais il y a de fortes chances que le démarrage de cette famille soit retardé apparemment, selon d'autres leaks apparus il y a quelques heures. Une situation qui pourrait signifier qu'il reste encore beaucoup de travail à faire sur cette génération, ou que tout simplement Intel cherche à rentabiliser un peu COmet Lake. Quoiqu'il en soit, si Rocket Lake se fait attendre, cela risque de laisser la place à AMD qui se retrouvera en situation très - voire trop - favorable, ce qui lui permettrait d'en profiter en révisant les tarifs par exemple.

Selon les rumeurs, Comet Lake est près à vivre jusqu'au début de l'année 2021