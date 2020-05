HyperX collabore avec Ducky et enfante un One Mini inédit !

Le constructeur Kingston lance un nouveau clavier mécanique en collaboration avec la société Ducky. La division Hyper X de Kingston est bien connue des gamers puisque celle-ci propose des périphériques en tout genre, mais Ducky en revanche ne résonne pas forcément dans toutes les oreilles. Cette marque propose des claviers mécaniques et a fait son succès dans la conception de modèles au look sobre, avec des variantes 60 % fortement appréciées par les amateurs de périphériques PC. Les plus célèbres sont les Ducky Channel One 2 et sa variante One 2 Mini, qui ont pu faire connaître la marque à un plus large public. Cette fois-ci, la version « Mini » se met donc à jour dans une version Hyper X en édition limitée, de quoi inciter les joueurs à se tourner vers la marque ?

Le clavier utilise un format 60 %, c’est-à-dire qu’il est dépourvu de pavé numérique, mais aussi de la croix directionnelle ainsi que des touches F1 à F12. Attention toutefois, cela ne veut pas dire que ces touches ne pourront pas être utilisées, mais qu’il faudra switcher d’un mode à l’autre avec des macros natives (6 profils possibles, enregistrables directement via le clavier). On trouve donc un clavier vraiment petit (302x108x40 mm), équipé d'interrupteurs mécaniques linéaires de marque Hyper X Red au lieu des classiques Cherry MX. Ces switchs sont quasi similaires, la seule différence minime est leur longueur, avec 3.8 mm de course sur le HyperX contre 4 mm sur le MX. Le poids du clavier est de 599 grammes, ce qui reste assez important pour ce type de modèle, mais reste nettement moins lourd que les claviers gaming complets.

Bien entendu, on trouve un rétroéclairage RGB pour permettre une frappe nocturne, mais surtout pour faire joli, nul doute qu’un tel clavier n’est pas orienté productivité (mais pour les hipsters). Des touches de couleur rouge sont fournies afin de personnaliser le clavier, notamment ZQSD, entrer, suppr ou échap - des accessoires clairement orientés joueurs. Une barre espace est aussi disponible, avec un artwork, afin de rendre moins monochrome le périphérique. L’ensemble du set de touche est en PBT, comme cela était déjà le cas sur le Ducky One 2 Mini, un matériau reconnu pour sa durabilité supérieure. À noter qu’un keypuller est aussi présent dans le bundle et vous permettra de remplacer simplement les touches, par celles fournies ou des non officielles. La connectique se fera par un simple câble USB-C, présent dans le pack du clavier.

À qui s’adresse donc ce clavier ? À notre avis nullement aux adeptes de productivité ou personnes devant faire de la saisie de texte fréquemment. En revanche, le 60 % pourra réellement convenir chez les gamers. N’imaginez pas jouer à un meuporg en ligne avec ce genre de produit — certains ont même besoin de deux claviers, alors imaginez-vous —, mais vous pourrez clairement vous y retrouver, surtout pour une utilisation sur des jeux nerveux comme les FPS et où la souris fait une bonne partie du travail.

Ce clavier n’a finalement pas vraiment de concurrent dans sa catégorie, puisque la plupart des marques produisant ce facteur de forme sont essentiellement asiatiques (Royal Kludge, Anne Pro, GK61…) et ne fournissent pas le marché européen. Bien sûr, vous pourrez trouver en alternative le SK621 — un des seuls à exploiter un format compact — et qui a l’avantage de proposer du Bluetooth tout en se trouvant dans la même tranche de prix, mais avec du plastique ABS. Annoncé pour un tarif de 109,99 $, la sortie de ce HyperX x Ducky One 2 Mini est prévue pour le 12 mai prochain.