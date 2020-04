Tout comme les pilotes graphiques, les utilitaires de compatibilités ont également droit à leur cycle de mise à jour, surtout s’ils sont, eux aussi, liés au monde du gaming. Cela tombe bien, car nos deux logiciels Proton et Lutris sont justement issu de cette mouvance — quel hasard sur le comptoir ! – et plus précisément d’une branche somme toute très Stallmanienne puisque visant à jouer sous l’OS libéré, Linux.

Le premier permet de créer une surcouche sur les exécutables windowsiens afin de les lancer sans encombre (en théorie du moins !) sous le manchot, et sa nouvelle version se nomme 5.0-6. Cette mouture, mineure, permet tout de même de corriger les problèmes de DRM sur Doom Eternal — qui a dit que Linux était très en retard sur les jeux ? –, corrige des bug introduits sur les versions précédentes concernant Rock of Ages, Dead Space, et The Elder Scrolls Online, ainsi que divers autres correctifs, citons Fallout 3 parmi les titres concernés. Pour les curieux, la liste complète est ici.

Quant à Lutris, l’application vous propose d’automatiser l’installation de plusieurs lanceurs — Proton et Wine natif en tête de lice — grâce à l’utilisation de scripts écrits par la communauté. La version 0.5.6 ajoute des corrections bienvenues permettant désormais d’installer sans erreur les lanceurs Battle.net et Origin., ajoute la possibilité de lancer les émulateurs Citra et MAME sans ROM, ainsi que bien d’autres améliorations, compilées ici.

Pour l’installation, mieux vaut se reporter à son gestionnaire de paquet favori — si vous ne savez pas de quoi il s’agit, un tutoriel est en préparation pour que le jeu sous Linux n’ait plus (trop) de secret pour vous. Et pour le reste, saluons une nouvelle fois les efforts conjoints de la maison-mère de Valve et de la communauté permettant d’apporter, jour après jour, un concurrent de plus en plus sérieux à Microsoft. Reste à voir ce qu’il en sera pour le suivi long terme !