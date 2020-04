Nvidia a publié son pilote 445.87. Ils accompagnent les sorties de la bêta ouverte de Minecraft RTX, du Remaster de Call of Duty Modern Warfare 2, du Remaster de Saint Row The Third, et SnowRunner. En outre, il corrige quelques bugs dont certains pouvaient se révéler gênants.

Le Rise of the Tomb Raider, probablement l'épisode le plus abouti de la trilogie, pouvait afficher un écran bleu après 5 à 10 minutes de jeu sous DX12 et avec une RTX 2080 Ti. Doom Eternal souffrait d'un flickering noir, c'est corrigé. Sous portables, l'affichage pouvait être foireux après une sortie de veille de l'écran. Enfin, lorsque vous activiez l'Image Sharpening dans le panneau de configuration (et pas via le GFE), certains jeux DX11 refusaient de se lancer. C'est le contenu de cette mouture, à vos modems !