Be quiet !, le célèbre fabricant allemand au catalogue réputé et bien touffu de boitiers, ventirads et ventilateurs, traditionnellement sobres et discrets, s’est autorisé une petite folie à base de LED pour l’un de ses derniers-nés : le Pure Base 500. Un modèle plutôt sympathique que nous avons testé en septembre dernier en long, en large et en travers, et un article à relire étant donné que 99 % des caractéristiques du Pure 500DX sont parfaitement identiques !

Au rang des nouveautés, une fenêtre pour seule option de panneau latéral, un ravalement de façade avec du mesh, des LEDs RGB situées à l’avant et l’intérieur du boitier pour apporter un peu de vie. Mais ce n’est pas tout, on y trouvera aussi des machins plus utiles comme un troisième Pure Wings 2 de 140 mm et une prise USB 3.1 Type-C Gen2 (ou 3.2 Gen2) sur le panneau avant ! Bien entendu, cette évolution a un cout, puisqu’il faut désormais compter avec 99,90 € TTC. Le Pure Base 500DX sera disponible en noir et en blanc, à partir du 28 avril.