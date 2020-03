Le standalone Call of Duty Warzone est sorti hier, ce gang bang de 150 joueurs en mode Battle Royale gratuit, et le caméléon en a profité pour déployer ses pilotes 442.59. Ils corrigent aussi quelques bugs comme par exemple le jeu NBA 2K20 qui pouvait crasher avec des clignotements d'image. Sur Notebook et en VR, un écran bleu pouvait survenir en connectant votre casque de VR.

Pour Windows 7, le pilote détecte si le patch de la Raymonde SHA2 est installé, et s'il ne l'est pas l'installation du pilote ne peut continuer. Il y a également des bugs connus non résolus en cette heure matinale, Warzone justement ne fonctionne pas encore avec ShadowPlay et la capture d'écran sous Windows 7. WoW : Battle for Azeroth plante sous Windows 7 lorsque vous passez de DX11 à DX12. Sous Windows 10 cette fois, Warzone ne fonctionne pas avec Freestyle, Forza Motorsport 7 affiche des trottoirs sous forme de bande noire sur certaines courses. Sous Zombie Army Dead War 4, Ansel et Freestyle ne sont pas sélectionnables, enfin sur Rainbow Six Siege, jouer en G-Sync et Vulkan provoque du flickering lorsque vous switchez de plein écran à mode fenêtré. Et hop !