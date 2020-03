Bien que ses débuts dans le grand public n'ont pas été des plus efficaces, la mémoire HBM a cependant réussi à conquérir le cœur des milieux professionnels grâce à une bande passante améliorée et plus appropriée aux besoins lourds comme le machine learning ou l’intelligence artificielle. Au fur et à mesure des années, la technologie n'a cessé d'évoluer pour gagner en densité et en vitesse, mais aussi en rendement et efficacité. Samsung a même prévu une révision de la version 2 - appelée HBM2E - qui permet de faire grimper le compteur pour ces puces qui partagent le même interposer. C'est pour prendre en charge correctement cette nouvelle version de la HBM que Rambus propose un nouveau contrôleur PHY, afin de mieux gérer et intégrer cette mémoire rapide.

Sur le principe, il s'agit d'une solution complète permettant de faire le lien entre le CPU/GPU et la mémoire, en proposant un système complètement intégré au sein de la puce de traitement. De ce fait, le fabricant essaie de simplifier l'utilisation de la HBM2E dans les architectures déjà existantes en réalisant les conversion nécessaire entre les composants, l'architecture PHY étant déjà définie par le JEDEC et présente dans nos CPU actuels. Bien entendu, ce type de solution n'est pas prévu pour les ordinateurs grands publics, la HBM2E se destinant surtout pour le machine learning et l’intelligence artificielle. Mais en proposant une solution clé en main pour les fondeurs, le fabricant peut espérer reprendre quelques parts dans la course à la mémoire rapide, tout en escomptant calmer les anciennes tensions et de se faire de nouveaux partenaires. (source : Rambus)