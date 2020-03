Le chipset B550 est attendu depuis le lancement de Zen 2 et doit venir compléter le milieu et le début du haut du tableau sous le chipset X570 chez AMD. Le problème, c’est qu’il ne s’est toujours pas pointé, alors que les Ryzen 3000 vont déjà souffler leur première bougie dans un peu moins de 4 mois.

Ce n’est pourtant pas faute d’en avoir entendu parler avec une certaine régularité, par exemple ici chez Biostar, même si pendant un temps on se sera aussi un peu fait avoir par le fameux chipset B550A, qui s’est assez rapidement révélé ne pas être le B550 tant attendu, mais un B450 purement rebadgé et avec PCIe 4.0 (avec Ryzen 3000 et sur un seul slot PCIe x16) pour faire office de nouveauté chez les OEM.

Bon, en pratique, le successeur B550 « authentique » ne devrait pas être très éloigné non plus de l’ancien B450 (par ailleurs, encore une option tout à fait valide aujourd’hui) techniquement parlant, si ce n’est pour le support en plus du PCIe 4.0 (certainement avec moins de lignes et sur un seul slot PCIe x16 pour ne pas trop saper le X570 non plus). On avait d’ailleurs déjà joué au jeu de la devinette des futures caractéristiques.

Ensuite, en janvier, il s’est avéré que le B550 aurait tout simplement été retardé à cause de soucis de production chez ASMedia. Mais finalement, avec l’enregistrement début février d’une douzaine de mobales B550 par GIGABYTE chez l’ECC, en même temps que plusieurs modèles Z490, on en vient à penser qu’un lancement pourrait enfin se faire très prochainement (si COVID-19 le veut bien). Comme pour renforcer ce sentiment, voilà que vient aussi d’apparaître sur la toile la première image d’une carte mère B550, dénichée par VideoCardz (l'autre Wccftech) !

Non, certainement pas de quoi exciter notre Guillaume...

Cela dit, ne vous excitez pas trop non plus, comme vous pouvez le voir, la mobale micro-ATX en question n’affiche vraiment rien d’exceptionnel. Il s’agirait d’un futur modèle du constructeur chinois Soyo (la compagnie derrière la marque Maxsun) et pas encore finalisé considérant l’absence totale de radiateurs, mais qui serait assurément low cost à en juger par son p’tit nom traduit du chinois par Google : « Soyo Mendiant version B550M » ! Hormis le nom, l’équipement seul, visiblement très allégé, est déjà preuve suffisante que ce modèle ne visera pas le haut du panier.

Bon, c'est un signe de vie comme un autre. Évidemment, en ce qui nous concerne, on attendra donc néanmoins toujours sagement de se manger l’inévitable avalanche de références B550 le jour J chez les fabricants habituellement actifs dans nos contrées, mais toujours sans indication aucune quant à une période précise de lancement… Faut-il en déduire qu’AMD se garde le machin sous le coude pour gêner, même légèrement, le futur lancement de Comet Lake ?